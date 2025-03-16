Malatya’nın Akçadağ ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.Olay, gündüz saatlerinde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan köy evlerinin inşa edildiği şantiye de çalışan 8 sekiz işçi arasında kavga çıktı. Silahla ve bıçaklarında kullanıldığı kavgada kurşun isabet eden 2 işçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralılar daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.