Malatya’da şantiyede beton pompa makinesinin ayakları ile araç arasına sıkışan işçi ağır yaralandı.Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında çalışan S.Y., beton pompa makinesine müdahalede bulunduğu esnada makinenin ayakları ile araç arasında sıkıştı. Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarılan S.Y., ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.