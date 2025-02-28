Deprem bölgesi Malatya’da 60’a yakın rezerv alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt Salköprü Mahallesi’nde bin 350 konut 450 iş yerinin inşası için başlatılan çalışmalara hız verildi.Deprem bölgesi Malatya’da, 60’a yakın rezerv alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ihale süreci tamamlanan Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi’ndeki rezerv alanında ise çalışmalara hız verildi.Rezerv alanına bin 350 konut, 450 dolayında işyerinin inşası edileceğini kaydeden Salköprü Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, inşa sürecinin yıl sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini söyledi.Muhtar Dönmez, Malatya’nın adeta şantiyeye döndüğünü belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni bir Malatya’nın ortaya çıkacağını kaydetti.