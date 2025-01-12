AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da yapılan son dört ihale ile birlikte 48 rezerv alanın şantiye haline geldiğini belirtti. Önümüzdeki 10 gün içerisinde ise yedi bölgenin daha ihalesinin tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Ölmeztoprak, 2025 yılı sonunda Malatya’da büyük bir memnuniyet sağlanacağını ifade etti.AK Parti Malatya Milletvekili inanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar (Yıldıztepe) Mahallesi’ndeki 27. Bölgedeki rezerv alan inşaatında incelemelerde bulundu. Yüzde 20 seviyesine ulaşılan projede, 815 konut ve 23 bağımsız bölümden oluşan ticarethanelerin inşa edileceğini belirten Ölmeztoprak, “Burada hem konut hem de ticarethane sayısı artırılarak bağımsız bölüm sayısında kayda değer bir artış sağlandı. Çalışmalar 30 blokta devam ediyor, 799 adet 3+1 daire, 16 adet 2+1 daire inşa ediliyor. Ayrıca 23 ticarethane bloğu da bağımsız şekilde planlanmıştır” dedi.Zemin etüt ve fore kazık çalışmalarıProje alanında yapılan zemin etüt çalışmalarına göre, gerekli bölgelerde fore kazık sisteminin kullanıldığını belirten Ölmeztoprak, “Sağlamlık ve güvenliği en üst düzeyde tutan bu sistem, projeye büyük katkı sağlıyor. Sosyal donatı alanları, cami, okul ve sağlık tesisleri gibi yapılar da planlanmış durumda” ifadelerini kullandı.Malatya genelindeki çalışmalarMalatya genelinde toplam 68 proje alanının bulunduğunu belirten Milletvekili Ölmeztoprak, “Şu an 48 alan şantiye halinde, 16 alanda proje çalışmaları devam ediyor, 4 alan ise ihaleye çıkmaya hazır. Yeni yapılan 4 ihale ile birlikte, önümüzdeki 10 gün içerisinde de Akpınar, Kırçuval, Sancaktar, Niyazi Mısrî, Ferhadiye, Hamidiye ve İzzetiye mahallelerinde ihalelerin tamamlanması hedefleniyor” dedi.Ölmeztoprak, 2025 yılı sonunda projelerin tamamlanmasıyla hem mimari bütünlük hem de vatandaş memnuniyeti açısından önemli bir aşama kaydedileceğini vurgulayarak, “Bu doğrultuda, imar, inşa ve ihya çalışmalarımızda durmadan gayret göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.