Malatya’da kontrolden çıkan tırın bir başka tıra çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralanırken, kaza kameralara yansıdı.Kaza, akşama doğru Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesi savrularak karşı yönden gelen bir başka tıra çarptı. Kazada araçlar yol kenarındaki bahçeye savrulurken, 1 kişi ağır yaralandı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada araçta sıkışan yaralı Y.T., jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.