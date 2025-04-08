Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıKaza, saat 19.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir - Kelhalil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.D. (31) idaresindeki 44 AFE 232 plakalı araç, aynı yöne ilerlerken U dönüşü yapan Ali Aydın (77) yönetimindeki 27 PD 310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ie N.G., O.D. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.