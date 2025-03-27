Malatya’da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki bir genç yaralandı.Olay, 00.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Venk yolu üzerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kol ve bacağına kurşun isabet alan 17 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler olayda kullanılan suç aleti ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.