Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınarı Mahallesinde bahçelik alanlarla henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.Karapınar Mahallesi mevkiinde çıkan örtü yangınına da müdahale eden ekipler yangıları yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.