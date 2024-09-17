Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.İlk kaza, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. idaresindeki 44 AL 777 plakalı çekici ile V.M. yönetimindeki 44 AFG 842 plakalı araç ve M.Ç. idaresindeki 33 EAC 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.Ç. ile A.Ç. yaralandı.Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde 14.30 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise Altınkayısı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.O. idaresindeki 44 DP 698 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı araçlara çarptı. Kazada B.O. ile B.Y. yaralandı.Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.