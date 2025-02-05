Malatya’nın Akçadağ ilçesinde horoz dövüştürüldüğü belirlenen adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamet sahibine cezai işlem uygulandı.Malatya’nın Akçadağ ilçesinde horoz düştürüldüğü belirlenen bir adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 7 adet dövüş horozu, 3 adet horoz taşıma çantası ve 1 adet horoz dövüştürme ringi ele geçirildi.İkamet sahibine 10 bin 385 TL idari para cezası uygulandığı olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlatıldı.