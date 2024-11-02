Malatya’da depremlerde aldığı hasar sonrası boşaltılarak onarıma alınan bir apartmanda 1 adet el bombası ile çok sayıda mermi bulundu.Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerinde bulunan Prestij Vadi Konutları sitesi içerisinde yer alan bir apartmanın 6. katında alçı sıva çalışması yapan işçi, yangın merdiveninin yan tarafında çanta içerisinde 1 adet el bombası ile çeşitli ebatlarda çok sayıda mermi buldu. İşçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartman çevresinde güvenlik önemli alan ekipler girdikleri binada kapsamlı incelemede bulunurken, el bombası ile mermiler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.