Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan A.A. idaresindeki 34 NA 8269 plakalı hafif ticari araç Erkenek rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada araç sürücü ile birlikte Y.A. ve İ.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.