Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda mahrem sorumlu ile eşi yakalandı.Malatya’da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Üç aylık planlı bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda, ‘HalitT’ kod adıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde rütbeli personellerden sorumlu mahrem orumlusu olan ve 4 farklı Bylock hesabı kullandığı belirlenen A.F.E. ile eşi M.E. yakalanarak gözaltına alındı.Zanların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.