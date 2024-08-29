Malatya’da ev hanımları sıcak havaları fırsata çevirerek kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.Malatyalı ev hanımları sıcak havaların devam ettiği bu günlerde kışlık yiyeceklerin hazırlanması için mesai harcıyor. Fabrikasyon ürünleri tercih etmek yerine kendi kış hazırlıklarını yapmayı tercih eden kadınlar, kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Salça, kahvaltılık sos, tarhana, biber, domates, patlıcan kurutması gibi hazırlıklar için kolları sıvayan ev kadınları bahçeleri adeta kırmızıya boyadı.Dilek Mahallesi’nde kışa hazırlık yapan Canan Özen İde, bu aylarda kış için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Doğan ve katkısız olarak salça yapıp kış için sakladıklarını söyleyen İde, Malatya’da genelde bu aylarda salçanın yanı kurutmalık gibi yiyeceklerin de hazırlandığını söyledi.Kırmızı biber ve domatesleri karıştırarak yaptıkları salçayı güneşte beklettikleri ifade eden İde, imkanı olması halinde ev ekonomisine katkı için de salça yapıp satmak istediğini söyledi. Depremde evini kaybettiğini ve aileden kalan bir bahçede ev yaptıklarını anlatan Canan Özen İde, bu şekilde yaşam mücadelesi verdiklerini de dile getirdi.