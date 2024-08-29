Arpaçay’da Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.Kars’ın Arpaçay ilçesinde Kaymakamlık makamında Kaymakamımız Muhammed Burak Akköz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Aslan katıldı.Toplantıda, ilçede artan güvenlik önlemleri ve asayiş durumu değerlendirildi. Halkın güvenliği ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda, ilçede suç oranlarını azaltmak, vatandaşların güvenliğini artırmak ve toplumsal huzuru sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler üzerinde duruldu.Toplantıda ayrıca, vatandaşların da güvenlik konusunda daha aktif bir rol oynaması gerektiğine vurgu yapıldı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.