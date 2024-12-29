Malatya’da bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canlar Sokak’ta bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu H.B.Y., B.Y. ve E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve çok sayıda boş kovan buldu.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.