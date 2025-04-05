Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan engelli 2 kardeş, yıllardır kurdukları akülü araç hayaline kavuştu.Akçadağ’ın Resuluşağı Mahallesi’nde yaşayan Mukaddes Demirkol (43) ile kardeşi Neslihan Demirkol (42), yaklaşık 20 yıl önce yakalandıkları kas hastalığı nedeniyle yürüme yetilerini kaybetti. Küçük yaşlarda babalarını kaybeden iki kardeş, anneleri Sultan Neslihan Demirkol ile birlikte yaşamlarını sürdürüyor.Engelli 2 kardeşin hayali gerçek olduYıllardır dışarıya çıkmakta zorlanan kardeşlerin en büyük hayali ise akülü araç sahibi olmaktı. Geçtiğimiz günlerde hayallerini gerçekleştirmek için Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş’ın eşiyle iletişime geçen kardeşler, Başkan Ulutaş’tan destek istedi. Başkan Ulutaş, kardeşlerin çağrısına kayıtsız kalmayarak kısa sürede akülü araçların temin edilmesini sağladı. Temin edilen araçlar Başkan Ulutaş tarafından aileye teslim edilirken, büyük sevinç yaşayan Mukaddes ve Neslihan Demirkol, Başkan Ulutaş ve eşine teşekkür etti."Sırtıma alarak dışarı çıkarıyordum"Çocuklarının küçük yaşlardan bu yana hastalıkla mücadele ettiklerini belirten anne Sultan Demirkol, "Yıllardır dışarıya çıkmakta çok zorlanıyorlardı. Onları zaman zaman sırtıma alarak dışarı çıkarıyordum. En büyük hayalleri bir akülü araca sahip olmaktı. Bu hayali gerçekleştiren Başkanımıza minnettarız" dedi."Haberdar olunca hızlıca çalışmalara başladık"Sosyal belediyeciliğin bir gereğini yaptıklarını kaydeden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da ailenin araç talebinden haberdar edildikten sonra hızlıca çalışmalara başladıklarını ifade ederek temin edilen araçları aileye kavuşturmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade etti.