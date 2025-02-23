Malatya’da düzensiz göçle mücadele kapsamında son 24 saatte yapılan kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahsın evrakları incelenirken, vize ihlali yapan 2 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahsın sistem ve evrak sorgulamasını yaptı.Denetimler sonucunda vize ihlali yaptığı belirlenen Mısır uyruklu 2 kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Ayrıca, ikamet iznini ihlal ederek izinsiz şekilde farklı bir ile geçen Suriye uyruklu 1 kişi hakkında İl Göç İdaresi tarafından kimlik kapatma işlemi uygulanarak, ikamet iline geri dönmesi tebliğ edildi.İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.