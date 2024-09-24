Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından lisans yetki belgesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimleri başladı.Bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ile İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programları bulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ)’nin sivil havacılık alanına katkıları devam ediyor.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜSEM), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen, “İHA-0 ve İHA-1 Ticari Sınıfında İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bu kapsamda ilk dron eğitimleri üniversitenin Battalgazi Kampüsü’nde gerçekleştirildi.İlk etapta 15 kursiyerin katıldığı eğitimlerde öğrenciler hem pratik hem teorik eğitimlerden geçti. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından alınan yetki Malatya’da ilk ve tek olma özelliği taşırken kursa öğrenciler ile okul dışından dron meraklıları yoğun ilgi gösterdi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kayhan, Malatya’da yetkilendirilen tek kuruluş olduklarını belirterek ilk kurslarını gerçekleştirdiklerini söyledi. İHA teknolojisinin son yıllarda gelişen bir sektör olduğunu ifade eden Kayhan, bu alanın önümüzdeki yıllarda da gelişecek bir alan olarak gördüklerini ifade etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olarak verdikleri eğitimlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu dile getiren Kayhan, bu alana ilgi duyan herkesi üniversitelerine beklediklerini söyledi.Kursiyerlerde Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde açılan İHA eğitimlerine katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.