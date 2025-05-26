Malatya’nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir A. (70) idaresindeki traktör sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.