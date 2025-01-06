Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin yıktığı Kozluca Mahallesi yeniden inşa edildi. Yeni bir yaşam alanının inşa edildiği Çayızdüzü’nde teslimat ise ilkbaharda gerçekleşecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yapı stoku büyük hasar gören Malatya’da kış mevsimine rağmen inşa çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Depremlerde aldığı hasar sonrası adeta enkaza dönen Akçadağ ilçesine bağlı 457 haneli Kozluca Mahallesi ise Çayırdüzü mevkiinde yeniden inşa edildi.Teslimatlar ilkbahardaBölgeye 286 konutun inşa edildiğini bunlardan 217’sindeki çalışmaların tamamlandığını geriye kalanlarda ise son rötuşların yapıldığını ifade eden Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün teslimatların ilkbahar gibi geçekleşmesini beklediklerini söyledi."Yeni bir yaşam alanı inşa edildi"Eski yerleşim alınana 7 kilometre mesafede bulunan ve zorlu bir coğrafi özelliğe sahip Çayırdüzü mevkiine birçok zorluğa rağmen yeni bir yerleşim alanı inşa edildiğini kaydeden Muhtar Akgün, bölgede DSİ’nin çalışmaları neticesinde önemli bir de su kaynağı bulunduğunu belirtti."Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"Muhtar Akgün, yer tahsisi konusunda yaşanan zorlukların giderilmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Akgün, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, yeniden inşa sürecinin mahalleye büyük bir umut getirdiğini ifade etti.