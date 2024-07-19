Malatya’da çocuk parkında iddiaya göre 3 gün önce patlayan borudan su boşa akıyor. Vatandaşlar durumu MASKİ ekiplerine bildirmelerine rağmen kimsenin gelmediğini iddia etti.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında patlayan borudan su günlerdir boşa akıyor. Mahalleli sorunu Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine bildirmelerine rağmen 3 gündür kimsenin gelmediğini öne sürdü. Vatandaşlar birçok evde su sıkıntısı yaşanmasına rağmen parkta suyun boşa akmasına tepki gösterdi.Mahalle sakinlerinden Ferhat Yıldırım, tek çocuk parklarının sular altında kalması nedeniyle çocukların parkta oyun oynayamadığını ifade ederek, “MASKİ’yi arıyoruz, bizi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yönlendiriyor. Orayı arıyoruz onlar da yeniden MASKİ’ye yönlendiriyor. Yaklaşık bir mahalleye yetecek kadar su boşa akıyor, çocukların oyun oynamasına engel de olunuyor. Şu anda Dilek’te su çıkmayan evler var. 3 gündür yapmıyorlar, büyükşehir belediyemiz hizmet vermiyor bize” diye konuştu.Bir diğer mahalle sakini Erkan Şahin de yerel seçimlerden önce parklarının temiz ve bakımlı olduğunu ifade ederek, “MASKİ’yi en az 50 kere aradık, gelen olmadı. Bakın benim bu ay gelen su faturam 474 TL. Bir ayda yazılan fatura bu, buy boşa akan sularında parasını bizden alıyorlar sanırım” diyerek tepkisini dile getirdi.Esnaf ise boşa akan suyu değerlendirerek çocuk parkını yıkadı.