Malatya’da bir fabrikada çıkan yangın diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 8. cadde üzerinde bulunan bir kağıt ve kırtasiye fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden olayı yangın çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan yangının çevredekiler tarafından itfaiyeye bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 8 itfaiye aracı ve 15 personelin müdahale ettiği yangın bitişikte bulunan depolara sıçramadan kontrol altına alınırken yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.