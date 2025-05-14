Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, bin 500 rakımda yer alan Levent Vadisi Küçükkürne Mağaraları’nda açılan "MAĞARA2.0" isimli enstalasyon sergisi yoğun ilgi gördü.İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Levent İskenderoğlu’nun kişisel projesi olarak hayata geçirilen çağdaş sanat sergisi, Akçadağ’ın Küçükkürne Mahallesi’nde, Levent Vadisi içerisindeki 65 milyon yıllık mağaralarda sanatseverlerle buluştu.65 milyon yıl önce jeolojik oluşumlar sonucu meydana gelen ve birçok uygarlığın izlerini taşıyan Levent Vadisi Küçükkürne Mağaraları, sıra dışı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide yer alan üç enstalasyon hem içerik hem de mekanla kurduğu özel ilişkiyle dikkat çekti."Amaç empati kurarak sanatın doğa ile ilk ilişkilerini güncel sanatın imkanları ile yeniden yorumlamak "Serginin "21 ideogramdan oluşan yol enstalasyonu" "farklı boyutlarda, 15 beyaz ve sarı küp’ten oluşan Küp Enstalasyonu" ve "bilgi enstalasyonu" olmak üzere üç farklı temadan oluştuğunu kaydeden Dr. İskenderoğlu, ""Yol" enstalasyonu, İnsanlığın Paleolitik Çağdan bugüne on binlerce yıllık serüveninin önemli kırılma noktalarını ele alırken "Küp" enstalasyonu, müze ve sanat galerilerinin sanata karşı katı tutumlarını "beyaz küp" ve "sarı sanat" üzerinden eleştiriyor. "Bilgi" enstalasyonu ise, sanatın bir enformasyon biçimi olarak, "ilk çizgilerden bugüne" nasıl bir değer taşıdığını sorguluyor." dedi. İskenderoğlu, serginin amacının, yeryüzünde ilk çizgileri çizen ilk sanatçılar ile güçlü bir empati kurarak sanatın doğa ile ilişkilerini, güncel sanatın imkanları ile yeniden yorumlamak olduğunu belirtti."Mağaralar hem düş kurmak hem de sanat üretimi açısından son derece ilham verici mekanlar"Enstalasyonların jeoloji ile sanat arasında kurduğu özel bir zihinsel bağın ürünü olduğunu ifade eden İskenderoğlu, "Bu sergi "sanat bilim" ve jeoloji başta olmak üzere birçok bilimsel disiplinin bilgi evreninden yararlanarak uzun yıllardır sürdürdüğüm bilimsel çalışmalara ve bu araştırma sonuçları ile sezgisel süreçlere dayalı olarak üretilmiş sanat eserlerinden oluşuyor. Aynı zamanda bu enstalasyonlar Jeoloji ile sanat arasında kurduğum özel bir zihinsel bağın ürünleridir. "Mağaralar hem düş kurmak hem de güncel sanat üretimi açısından son derece ilham verici mekanlar" ifadelerini kullandı."Bölgede dünyanın ilk "Mağara Kütüphanesi’ni kurmayı planlıyoruz"İskenderoğlu, sergi süresinin bitiminde, bir kitap kampanyasıyla Türkiye’nin her yerinden topladığı kitaplar ve bazı eklemelerle bilgi enstalasyonunun olduğu Mağarada belki de dünyanın ilk ’Mağara Kütüphanesi’ni kurmayı planladıklarını, sanat ve bilgi arasından ki kadim ilişkinin bu sembolik kütüphanede yaşamasını istediğini kaydederek, serginin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat’a, Prof. Dr. Yüksel Göğebakan’a Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş’a ve Küçükkürne halkına teşekkür ederek, Levent Vadisi’nin kendine özgü jeo-estetik değerleri ile güncel sanat için fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.