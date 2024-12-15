Malatya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, saat 19.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda A.E. (18) ile H.T. (20) bacak bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.A.E. ve H.T.’nin polise verdikleri ilk ifadede saldırganları tanımadıklarını söyledikleri öğrenilirken, olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.