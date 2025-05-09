Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kuyumcu esnafı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, saat 19.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havaalanı yolu üzerindeki bir kayısı bahçesinde yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaralı şahsın, kuyumcu esnafı Serkan Sarıtaş (36) olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sarıtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, bir adet tabanca bulurken, Serkan Sarıtaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.