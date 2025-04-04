Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yapılması planlanan kanalizasyon arıtma tesisi, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.Malatya Dilekliler Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Karadoğan, tesisin yerleşim yerine ve tarım arazilerine yakın olması nedeniyle halk sağlığı ve çevre açısından risk taşıdığını belirterek, projenin yeniden değerlendirilmesini talep etti.Mahallelerinin yoğun bir nüfusa ve geniş tarım arazilerine sahip olduğunu vurgulayan Karadoğan, tesisin yerleşim yerine yakın olmasının koku, sinek ve sağlık problemleri oluşturacağını söyledi. Deprem sonrası bölgeye büyük bir göç yaşandığını ve vatandaşların kendi imkanlarıyla barınma sorununu çözmeye çalıştığını belirten Karadoğan, arıtma tesisinin mahalle halkı için ciddi bir sorun teşkil edeceğini ifade etti.Karadoğan, arıtma tesisine karşı olmadıklarını ancak merkeze yakın bir noktada inşa edilmesine karşı çıktıklarını belirterek, tesisin daha kırsal bir alana kaydırılması gerektiğini vurguladı. Yetkililere seslenen Karadoğan, Dilek Mahallesi halkının taleplerinin dikkate alınmasını ve proje alanının gözden geçirilmesini istedi.6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Dilek Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarına duyulan ihtiyacın devam ettiğini belirten Karadoğan, esnafın zor durumda olduğunu ve konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Mahalledeki ticarethanelerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Karadoğan, yerel yönetimlerden ve siyasilerden destek beklediklerini dile getirdi.Dilek Mahallesi sakinleri, seslerini duyurmak için CİMER üzerinden başvuruda bulunmaya ve yetkililerden çözüm talep etmeye devam edeceklerini belirtti.