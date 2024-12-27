Malatya’da hasta taşıyan ambulans ile pikapın çarpıştığı kazada 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.30 sıralarında Pütürge-Yaygın karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta alan ambulans dönüş yolunda bir pikapla çarpıştı. Kazada, 3 sağlık personeli ile birlikte 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.