Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, 22.30 sıralarında Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 44 AS 672 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan F.K. ile K.G. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.