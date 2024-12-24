Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Turgut Özal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla ’Akran zorbalığı ve yanlış sosyal medya kullanımı’ konulu tiyatro etkinliği düzenlendi.Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Turgut Özal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla ’Kendini koru’, ’Akran zorbalığı ve yanlış sosyal medya kullanımı’ temalı tiyatro etkinliği düzenlendi.Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Fatma Aliye Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri performansları ile göz doldururken katılımcılardan da büyük beğeni aldı.Etkinliğe dair kısa bir değerlendirme yapan Uzman klinik psikolog Semra Derindağ, önleyici faaliyetlerin önemine vurgu yaparak amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.