Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 7 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında binada mahsur kalan 3 yaşlı vatandaş itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Şenpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 3 yaşlı vatandaş ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.