Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 bin 469 sentetik hap ile kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplamda 6 şüpheliye ait araç, ev v eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 bin 469 adet sentetik ecza hapı 104 bin adet içi doldurulmuş makaron, 85 bin adet içi boş makaron, 250 kilogram tütün, 4 kompresör, 1 tütün sarma makinesi, 3 sigara dolum makinesi ve 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Operasyonlarda 6 zanlı gözaltın alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.