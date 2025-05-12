Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kilitlenen trafik nedeniyle 3 kilometrelik kuyruk oluştu.Kaza, 07.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde eski Şire pazarı mevkiindeki altgeçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.C. idaresindeki 44 AFS 309 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, T.G. yönetimindeki 06 EBE 549 plakalı otomobil, H.Ş.’nin kullandığı 06 DEE 744 plakalı hafif ticari araç ve B.T. idaresindeki 44 AAV 473 plakalı Volkswagen marka minibüs ile S.Ç.K. yönetimindeki 06 BZY 312 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü H.C. yaralandı. Çevre yolu üzerinde 3 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu olayda yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.