Malatya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Malatya’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı.Araçta yapılan aramada 4 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.