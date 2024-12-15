Malatya’da 73 ayrı noktada 322 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 7 bin 331 şahıs sorgulanarak, bin 582 araç kontrol edildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 73 ayrı noktada 322 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalarda 68 park-bahçe, 8 metruk bina, 8 kıraathane, 6 umuma açık yer, 10 KYK yurt çevresi, 36 okul ve çevresi kontrol edilirken, 7 bin 331 şahıs sorgulandı ve bin 582 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 1 hırsızlık şüphelisi, 12 düzensiz göçmen, 5 yoklama kaçağı, 5 ifadeye yönelik aranması bulunan şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanırken, 5 adet sentetik ecza, 2.37 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.Trafik denetimlerinde ise 2 bin 356 araç ve sürücü kontrol edilirken, 476 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. 4 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.