Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2024 yılı yatırımlarının toplam projenin tutarının 64 milyar 814 milyon TL olduğunu belirterek, kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen toplam 622 projenin 149’unun tamamlandığını söyledi.Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, ildeki belediye başkanları, kaymakamlar, daire müdürleri ve yatırımcı kurumların temsilcileri katıldı. Vali Yavuz, toplantının amacının 2024 yılı yatırımlarını ve bu yatırımlar için gerekli olan kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonu sağlamak olduğunu belirtti.Vali Yavuz, yaptığı konuşmada 2024 yılı yatırımlarının kapsamına ilişkin bilgiler paylaştı. Malatya’da kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen toplam 622 proje bulunduğunu ifade eden Vali Yavuz, bu projelerden 149’unun tamamlandığını, 297’sinin devam ettiğini, 123’ünün ihale aşamasında olduğunu ve 38 projenin henüz başlanmadığını söyledi. Yavuz, ayrıca, tasfiye sürecinde olan 15 proje hakkında da bilgi vererek, yatırım süreçlerinin her aşamasının takip edildiğini vurguladı.2024 yılı yatırımlarının toplam projenin tutarının 64 milyar 814 milyon TL olduğunu belirten Yavuz, bu projelere tahsis edilen toplam ödeneğin 16 milyar 354 milyon TL olduğunu kaydetti. Vali Yavuz, dönem sonuna kadar yapılan harcamanın 9 milyar 374 milyon TL’ye ulaştığını ve bu rakamın, ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranının yüzde 57 seviyesinde olduğunu açıkladı.Sektörel bazda yapılan harcamalara da değinen Vali Yavuz, ulaştırma sektörünün yüzde 44,60 ile en yüksek payı aldığını, bu alanda 4 milyar 180 milyon TL harcama yapıldığını belirtti. Yavuz, ulaştırma sektörünü yüzde 18,14 ile diğer kamu hizmetleri sektörünün takip ettiğini ve bu alanda 1 milyar 700 milyon TL harcama gerçekleştiğini söyledi. Tarım sektörü yüzde 13,81 pay ile 1 milyar 294 milyon TL, eğitim sektörü ise yüzde 11,20 pay ile 1 milyar 50 milyon TL harcama gerçekleştirdi. Enerji sektörü yüzde 7 pay ile 653 milyon TL, diğer sektörler ise yüzde 5,28 pay ile 364 milyon TL harcama yaptı.Vali Yavuz, tüm kurum ve kuruluşların, yatırımları etkin bir şekilde yürütmek için tam bir uyum ve iş birliği içinde çalışacağına olan inancını dile getirerek, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Yavuz, bu tür koordinasyon toplantılarının, il genelinde yatırımların daha etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.