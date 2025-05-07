Haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.



Haber : Malatya’da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı