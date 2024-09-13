Deprem bölgesi Malatya’da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde de bin 80 afet konutu hızla yükseliyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Malatya’nın yeniden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentin dört noktasında sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Merkez 5, 6, 7 ve 8. bölgelerdeki rezerv alanlarında da bin 80 afet konutu hızla yükseliyor.“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak konutlarımız yükseliyor”Kentte rezerv alanı ilan edilerek ihale süreci tamamlanan alanlarda çalışmaların hızla devam ettiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Malatya’mızda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen inşa çalışmalarında 53’e yakın bir rezerv alına ulaşma çabasındayız. Ekim ayına kadar rezerv alanı ilan edilen tüm alanlarda ihale süreci büyük oranda tamamlanmış olacak. Tamamlanan ihalelerin yüzde 70’inde ise şantiye çalışmalarına büyük bir hız vermiş bir neticeyi görmek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.“33 bin 414 konut, bin 494 adet iş yeri ihalesi tamamlandı ve inşa süreci başladı”Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde rezerv alanı olarak ilan edilen bölgelerde inşasına başlanan bin 80 konutta çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Asrın felaketi sonrası Malatya’mızda 33 bin 414 konut, bin 494 adet iş yeri, 409 ofis, 7 adet fırın, 3 cami ile 1 adet 16 derslik okulun ihalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılarak inşa sürecine başlandı. Yakınca bölgemizde 5.6.7. ve 8. bölgelerdeki rezerv alanlarında ise 41 blok şeklinde bin 80 konut ve 58 iş yerinin inşası için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Uzatma almadan çalışmaların 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması için bölgedeki inşa sürecini yakından takip edeceğiz” diye konuştu.