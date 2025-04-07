Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin asayiş raporunu açıklayarak terör ve organize suçlarla mücadelede artan operasyon sayısına dikkat çekti. Yavuz, asayiş olaylarında düşüş yaşandığını, trafik kazalarında ise artış görüldüğünü belirterek sokak hayvanlarının durumu için ise belediyelere çağrıda bulundu.Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılına ait ilk üç aylık asayiş raporunu düzenlediği toplantıyla kamuoyuna duyurdu. Raporda, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele, trafik güvenliği ve sokak hayvanları gibi önemli konularda alınan tedbirler detaylı bir şekilde paylaşıldı.Malatya Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Emniyet Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’na İl Jandarma Alay Komutanı Tolunay Başer ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı. Toplantıda, özellikle uyuşturucu ile mücadele, terör örgütleriyle mücadele, trafik kazaları, düzensiz göç ve okul güvenliği gibi kritik konular ele alındı.Vali Yavuz, ülke genelindeki terör tehdidiyle mücadele kapsamında 1 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında 22 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığını ve 7’sinin tutuklandığını belirtti. Gözaltı sayısının 2024 yılına oranla yüzde 10 oranında azaldığını, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 16.61’lik bir artış yaşandığını ifade etti.Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin de önemli veriler paylaşan Yavuz, aynı dönemde 15 operasyon yapıldığını, 20 organizatörün yakalandığını ve 217 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı. Yavuz, iç karışıklıkların göçmen kaçakçılığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu alandaki mücadelenin devam edeceğini vurguladı.Organize suçlarla mücadeleye dair de önemli bilgiler veren Yavuz, 2025’in ilk üç ayında 9 operasyonda 69 kişinin gözaltına alındığını, 50 kişinin tutuklandığını belirtti. Yapılan operasyonlarda 43 tabanca, 10 tüfek, bin 147 fişek ve 2 senet ele geçirildi.2025 yılı ilk üç ayında Malatya’da 4 bin 855 asayiş olayı gerçekleşirken, 2024 yılı aynı dönemde 5 bin 864 asayiş olayı kaydedilmişti. Yavuz, hırsızlık, dolandırıcılık ve oto hırsızlıklarında önemli düşüşler olduğunu, ancak motosiklet hırsızlıkları ve yağma suçlarında yüzde 3’lük bir artış görüldüğünü belirtti.Malatya’daki tescilli araç sayısının 239 bin 503 olduğunu aktaran Vali Yavuz, 2025 yılı ilk üç ayında 402 bin 217 araç denetimi yapıldığını söyledi. Trafik cezaları konusunda da 73 bin 855 araca işlem uygulandığı bilgisini verdi. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 2024 yılına göre arttığı da belirtildi. Kazaların önlenmesi için trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.Toplantıda sokak hayvanlarının durumu da gündeme geldi. Vali Yavuz, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamaları için belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Hayvanların barınaklarda barındırılarak sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağına vurgu yaptı. Ayrıca, sokak hayvanlarının aşılama işlemlerinin yapılacağı ve sahiplenilme süreçlerinin denetleneceği bildirildi."Modern bir ülkede sokak hayvanlarının aç, susuz ve sağlık şartlarına uygun olmayan şekilde dolaşması kabul edilemez" diyen Vali Yavuz, bu konuda gereken adımların atılacağını belirtti.