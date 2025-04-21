Malatya’da düzenlenen "İpekyolu Kariyer Fuarı"nda Malatya Polis Akademisi standı, ziyaretçi akınına uğradı. Kariyer planlaması yapan çok sayıda genç, akademi hakkında detaylı bilgi almak için standa yoğun ilgi gösterdi.Fuarda, Malatya Polis Akademisi yetkilileri tarafından öğrencilere akademinin eğitim programları, başvuru şartları ve polislik mesleğine dair kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlanırken, polislik mesleğinin sunduğu kariyer imkanları hakkında da bilgilendirme yapıldı.Standı ziyaret eden gençler, polislik mesleğine dair hem ilham verici hem de yol gösterici bilgiler edinme fırsatı buldu. Fuarda öne çıkan stantlardan biri olan Malatya Polis Akademisi, katılımcılardan tam not aldı.Polis Akademisi yetkilileri, gençlerin gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleceğin polislerini en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade etti.