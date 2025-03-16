Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini sanatla buluşturmaya devam ediyor. Malatya Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen Tasavvuf Müziği Konseri, Malatyalı sanatseverlerle buluştu. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Dr. Mehmet Zeki Giray yönetimindeki koro, tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini icra etti.Konsere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er Hanımefendi başta olmak üzere, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti il temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.Dinleyiciler duygulu anlar yaşadıRamazan ayının manevi ruhunu taçlandıran etkinlikler kapsamında düzenlenen bu konser, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Gecede icra edilen eserler, gönüllere dokunan nağmeler ve derin anlamlar taşıyan sözleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak planlanan kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşlara farklı bir atmosfer sunmaya devam edecek. Ramazan boyunca çeşitli programlarla Malatyalılarla buluşacak olan etkinlikler, maneviyatı güçlendiren, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bir çerçevede sürdürülecek."Sesimizi Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er duydu"Konser gecesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür eden Malatya Musiki Cemiyeti Mehmet Tunç Yıldırım, "Cemiyetimizin yer sıkıntısını duymayan kalmamıştı. Sesimizi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er duydu. Başkanım bu Aziz mübarek günde gönlünüzden ne geçiyorsa hepsi olsun inşallah. Sanata ve sanatçıya değer veren Başkanımızın her zaman yanında olacağız" dedi."Çok güzel bir ortam"Ramazan ayının huzurunu ve bereketini sanatla buluşturmayı sürdüreceklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Musiki Cemiyeti’ne yer tahsisi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Er, "Cemiyetin çalışmalarına devam edecekleri yer tahsisini çok şükür gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Ben hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Hakikaten çok güzel bir ortam" diyerek, konsere emeği geçenlere ve katılım sağlayan konuklar teşekkür etti.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tasavvuf Müziği konser bitiminde Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım’a plaket verdi.