Asrın felaketinde çarşı merkezi yerle bir olan Malatya’da yeni iş yerleri hızla yükselmeye devam ediyor. Binlerce iş yerinin yapıldığı kent merkezinde ilk teslimatlar ise depremin ikinci ıldönümü olan 6 Şubat 2025’ten sonra başlayacak.6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan Malatya’da yeni konut ve iş yerlerinin yapımı hızla sürüyor. Deprem bölgesinde çarşı merkezi yıkılan tek il konumunda olan Malatya’da şehrin ekonomisinin de yeniden canlanması adına ilk kazmaların vurulduğu Bakırcılar Çarşısı ve Akpınar bölgesindeki iş yerleri hızla yükselmeye devam ediyor. Gözle görülür bir yapılaşmanın ortaya çıktığı bölgedeki iş yerlerin ortaya çıkması ile Malatyalılarında umutları yeniden yeşeriyor.Çarşı projesinde yapımında sona gelinen 10 büyük bloğun teslimi asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde teslim edilmeye başlanılacak. Kalan iş yerleri de yine aynı hızla tamamlanarak 2025 yılının sonuna kadar hak sahiplerine verilmiş olacak.“Halkımız buranın bittiğini gördükçe moralleri yükseliyor”Proje alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şehrin kalbi konumunda olan çarşıda iş yerlerinin tamamlanıyor olmasının herkesi mutlu ettiğini söyledi. Taşkın, önümüzdeki yıl Şubat ayı itibariyle birlikte tamamlanan iş yerlerinin hak sahiplerine verilmeye başlanacağını belirterek, “Gördüğünüz gibi bazı bloklarda boya işleri başladı. Rabbim kazasız belasız şekilde biran önce yapılarımızın tamamlanmasını nasip etsin. Malatya esnafı biran önce çarşısı ile buluşacak. Buralar tamamlandıkça şehirdeki vatandaşlarımızın da psikolojileri daha iyi olacak. Yıllarca buralarda emek veren esnaflarımız, bu sokaklarda alışveriş yapan halkımız buranın bittiğini gördükçe moralleri yükseliyor. Buda bizim için tarifi olmayan bir duygu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.Başkan Taşkın’la birlikte proje alanında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer de çarşı projesinde inşaatların hızla ilerlediğini belirterek, “Çok kısa sürede hızla inşaatlar ilerliyor. Buraların yükselmesi ile halkımızdan da güzel tepkiler alıyoruz. Yapılar yükseldikçe vatandaşlar memnun, umutlar daha da yükseldi. Heyecanla teslimatlarına başlamasını bekliyorlar” ifadelerine yer verdi.