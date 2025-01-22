Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erçin Oksal, geçtiğimiz haftalarda Malatya’da yaşanan yoğun sisin, kayısı üretimi üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdi. Oksal, sisin özellikle düşük sıcaklıklarla birleşerek kayısı ağaçlarında ciddi zararlara yol açabileceğine dikkat çekti.Sis, Malatya’nın çukur alanlarında sıkça görülen bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Oksal, sisin gündüz saatlerinde sıcaklıkları 2-8C arasında düşürerek, kayısıda don ve üşüme zararlarına yol açabileceğini belirtti. "Sis ve radyasyon donu bir arada oluştuğunda, kayısı ağaçlarında soğuk yanığı ve don zararı görülebilir" diyen Oksal, bu tür zararların üreticiler için ciddi verim kayıplarına neden olabileceğini vurguladı.Kayısı üretimi, Türkiye’nin dünya meyve üretiminde önemli bir yer tutuyor. Ancak düşük sıcaklıklar, kayısı yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri. Oksal, kayısı tomurcuklarının özellikle kış dönemi öncesi düşük sıcaklıklara karşı hassas olduğunu ifade ederek, "Ani soğuklar, tomurcuklarda çatlamalara veya ölümlere yol açabilir, bu da sonraki yılın verimini olumsuz etkiler" şeklinde uyarılarda bulundu.Sis oluşumunun farklı türleri olduğuna da değinen Oksal, bunların başında radyasyon sisi ve orografik sisi gibi fenomenlerin yer aldığını belirtti. Bu tür sislerin, kayısı yetiştiriciliğinde zararları artırabileceğini ifade eden Oksal, önceden alınacak tedbirlerle bu etkilerin minimize edilebileceğini söyledi.Doç. Dr. Erçin Oksal, kayısı üreticilerine don ve sis riskine karşı alabilecekleri önlemleri sıraladı. Bunlar arasında rüzgar makineleri ile soğuk havanın karıştırılması, yağmurlama sulama ile sıcaklığın dengelenmesi ve dumanlama ile radyasyon kaybının azaltılması yer alıyor. Oksal, meteorolojik tahminler ve don risk uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini de belirtti.Zarar gören ağaçların yönetimi konusunda ise budama, sulama ve gübreleme gibi tedbirlerin alındığını belirten Oksal, ayrıca koruyucu kimyasallar kullanılarak fungal ve bakteriyel hastalıkların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Oksal, "Doğal afetler ne kadar önceden tahmin edilemez olsa da hazırlıklı olmak bu tür zararlardan korunmanın en etkili yoludur" diye konuştu.