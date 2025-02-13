Malatya, yerel basın geleneğini güçlendiren modern bir medya merkezi kazanacak. Malatya Basın Merkezi projesi, gazeteciler ve medya kuruluşlarına kapsamlı bir çalışma alanı sunarken, üniversite öğrencileri için de bir uygulama ve eğitim sahası olacak. Bölgesel ve ulusal basın için stratejik bir merkez niteliği taşıyan proje, dijital medya altyapısı ve kriz dönemlerinde haber üssü olma kapasitesiyle dikkat çekiyor.Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) öncülüğünde hazırlanan ve kentteki birçok basın derneğinin de desteklediği ‘Malatya Basın Merkezi’ için TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şubesi tarafından hazırlanan proje tamamlandı. Özellikle 6 Şubat depremi sonrası birçok basın kuruluşunun binalarının yıkıldığı kentte gazetecilere, medya kuruluşlarına ve iletişim fakültesi öğrencilerine kapsamlı bir çalışma alanı sunmayı hedefleyen proje birçok imkan sunuyor.Üç katlı olarak tasarlanan merkezde, basın çalışma ofisleri, toplantı salonları, dijital medya üretim alanları ve çok amaçlı etkinlik salonları yer alacak. Proje, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının kullanımına sunulacak ve kriz anlarında medya koordinasyon merkezi olarak hizmet verecek.Ayrıca, İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi İletişim Fakülteleri ile iş birliği içinde, öğrencilere staj ve uygulamalı eğitim imkânı sağlanacak. Basın mensupları için modern altyapıya sahip olacak merkez, Doğu Anadolu’daki medya faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret ederek hazırlanan projeyi tanıttı. Dosya halinde başkan Er’e sunulan projenin yeniden inşa sürecine giren Malatya’da yapılmasının bölge içinde önemli bir merkez olacağını söyleyen MGTC Başkanı Mehmet Aydın, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin de desteği ile projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.Malatya basının için bir prestij projesi olacak Malatya Basın Merkezi’nin bu süreçte Malatya’ya kazandırılması için belediye olarak üstlerine düşen görevde hazır oldukların ifade eden Başkan Sami Er’de, basının daha iyi şartlarda çalışması adına projenin önemine değindi.