Malatya-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkan araç menfeze devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.Malatya-Adıyaman Karayolu’nun 48. kilometresinde bulunan Çamlıca Virajı’nda, sabah erken saatlerinde tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Murat Serkan K. (36) yönetimindeki 34 HZA 541 plakalı araç, Adıyaman’dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan menfeze devrildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Serkan K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yetkililer, kazanın ardından yolun trafiğe açık olduğunu belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.