Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Erkenek Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.10 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu D850-10 üzerinde gerçekleşti. İmam Çubuk (75) idaresindeki 33 ANP 072 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen 31 B 5123 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 78 yaşındaki Zeynep Çubuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol trafiğe kapatılırken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.