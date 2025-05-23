Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum Ve Su ile birlikte yine uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "21-22.05.2025 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Magnum Ve Su ile yapılan çalışmalar kapsamında; 395 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli mercilere sevk edilen N.S.S. (34) ve A.A.N. (37) isimli şahıslar TUTUKLANARAK Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 14 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli mercilere sevk edilen E.B. (37) isimli şahıs Tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Toplamda ise 15 kilo 245 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."