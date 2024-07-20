Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından gerçekleştirilen Aşure programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), tarafından Muharrem ayı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yanında aşure programı düzenlendi. Malatyalıları buluşturan aşure programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken vatandaşlar da aşure dağıtımına büyük ilgi gösterdi. Programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile davetliler katıldı.Aşure duasını yapan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Muharrem ayına ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra söz alan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da, “Bu anlamlı günde MAGİNDER tarafından düzenlenen bu etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Bundan sonraki süreçte Malatya için hayırlı günler olsun diliyoruz” şeklinde konuştu.MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir’de konuşmasında programlarına katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, “Aşure kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Biz de bunun bilincinde MAGİNDER ailesi olarak Malatya’nın birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde böylesine bir etkinlikle bir araya geldik. Malatya’nın tekrar o eski günlerine dönmesi adına birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştirilmesi adına bu tür organizasyonların önemini biliyoruz. İnşallah yeniden el birliği ile Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Bu mübarek günlerde tek temennimiz Filistin’de yaşanılan zulmünde biran önce son bulması” diye konuştu.