Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, deprem uzmanlarının sürekli Malatya’da deprem olacağı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, “Biz bunları unutmaya çalışırken kendilerinin popülist açıklamalarıyla ülke gündeminde olmak için depremle ilgili açıklama yapmaları gerçekten bizleri çok zor durumu sokmaktadır” dedi.AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’ya ile ilgili son zamanlarda uzmanların ve profesörlerin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.Yetkili kuruluşların dışında yapılan açıklamaların, halkın deprem psikolojisinden çıkmasına engel olduğu dile getiren Karademir, “Sosyal medya ve TV kanallarında deprem konusunda her zaman korku salınıyor. Malatya’da yaşayan vatandaşlarımız kiralık dairelere çıkamıyor deprem olacak diyerek bakıyor. Ve memleketimizden gidiyorlar. Deprem üzerinden prim yapan ve gündem olmaya çalışan profesörlere bu açıklamaları yakışmıyor” şeklinde konuştu.Malatya’da iş dünyasının ve vatandaşların sıkıntılarını eleştirilerden çok yapıcı çözümlerle ele almaya çalıştıklarını belirten Başkan Karademir, “Özellikle depremle ilgili deprem uzmanları, deprem profesörleri 10 günde bir çıkıp ‘Şurada bir deprem olacak. Buranın deprem eli kulağında, deprem bekleniyor.’ diye açıklamalarda bulunmaları özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı çok ciddi şekilde sıkıntıya sokmaktadır. Çünkü biz zaten çok büyük bir depremi yaşadık. Bu deprem hepimizin hem maddi hem de manevi bir şekilde yıktı. Biz bunları unutmaya çalışırken kendilerinin popülist açıklamalarıyla ülke gündeminde olmak için depremle ilgili açıklama yapmaları gerçekten bizleri çok zor durumu sokmaktadır. Bizler buradan özellikle şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili açıklama yapılırken sadece devletimizin bünyesinde nasıl ki devletimizin ilgili Kandilli Rasathanesinin uzmanlarının açıklama yapmasını istiyoruz. Çünkü vatandaş burada bu depremin psikolojisini unutmak istiyor. Depremin olacağıyla alakalı bir atılan paylaşımları veyahut yapılan açıklamaları duyduğu an kendisini akıl almaz bir korkuya kaptırıp farklı farklı yöntemlere gidiyor. Bu hem bizim ticaretimizi etkiliyor hem de bizim hayatımızı etkiliyor. İnsana bu korkuyla bu kaygıyla yaşamaktan gerçekten korkuyorlar. Milyonlarca yıldır bu coğrafyada çok ciddi şekilde depremler oluyor. Biz bunun farkındayız. Allah’ın dediği olur. İnsanın ölümden kaçışı yok ama buradan bir kez daha deprem profesörlerine, deprem uzmanlarına sesleniyorum. Depremle alakalı açıklama yapmasınlar. Ellerinde bilgi belge varsa bunu devletle paylaşsınlar. Devletin kurumları açıklama yapsın" ifadelerini kullandı.Deprem sürecinde Malatya’nın maddi ve manevi açıdan büyük bir yıkıma uğradığını hatırlatan MAGİNDER Başkanı Karademir, bu süreçte hem iş dünyasının hem de vatandaşların karşılaştığı zorlukların çözüm odaklı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.Deprem sürecinde devletim tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise, “Bin 1264 canımızı depremde kaybettik. Malatya özelinde deprem anında bir taraftan arama yapıldı bir taraftan ise barınma sorunu çözüldü. İnsanlarımız konteynerde yaşamlarına devam ediyor. 28 bin üzerinde konut yapımı devam ediyor. Devletin tüm imkânları ve şehrimiz için seferberlik yapıyor diyebiliyorum. Depremde bu yaraların sarılması biraz zaman alacak, ciddi anlamda mesafeler kayıt ediliyor. Afetlerin yaşadığı Bölgelerde süreçte ortak akılla hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.