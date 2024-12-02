Elazığ’ın Maden ilçesinde 5 taşınmaz daha tescillendi. Son tescille birlikte ilçede kültür varlığı sayısı 33’e yükselmiş oldu.Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, ilçede 5 taşınmazın daha tescillendiği müjdesini verdi. Seyrek, yaptığı açıklamada, ’’Maden, geçmişten bugüne uzanan tarihi içinde oluşan kültürü, sosyal hayatı, gelenek ve görenekleriyle Elazığ’ın kimlikli bir ilçesidir. Bakır Maden DER olarak Kasım 2020’de kurulduğumuz günden beri ilçemizin problemlerine kayıtsız kalmıyor, ilçemizin kimliğinin yok olmaması için dağ, bayır demeden tespit çalışmaları yapıyoruz. Çünkü ilçemizin kurumlarının ve idarecilerinin yetersiz olduğunu, hizmet ettikleri şehri tanımadıklarını biliyoruz. Bu durumun kanıtı da 4 yıldır yürüttüğümüz kültür varlıklarının tescillenerek koruma altına alınması çalışmalarıdır. Derneğimizi kurduğumuzda ilçe merkezinde 8, köylerde 10 taşınmaz olmak üzere toplam 18 tescilli kültür varlımız varken şimdi bu sayı ilçe merkezinde 20 köylerde 13 taşınmaz olmak üzere toplam 33’e yükselmiştir. Yani Bakır Maden-DER ilçesinin değerlerine sahip çıkarak 4 yılda ilçe merkezindeki tescilli eser sayısının 2 katından fazla sayıya çıkmasını sağlamıştır. Maden, bu eserlerden daha fazla kültür varlığına sahiptir. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29 Kasım 2024 tarihli toplantısında tescillenerek koruma altına alınan 5 taşınmazın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.